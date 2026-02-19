Lo sci alpinismo è lo sport più assurdo delle Olimpiadi Invernali | perché gareggiano con uno zaino

Lo sci alpinismo ha fatto il suo ingresso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sorprendendo tutti. La causa di questa novità è la scelta degli organizzatori di includere una disciplina che combina l’arrampicata e lo sci, con gli atleti che devono affrontare una salita con uno zaino carico. Durante le gare, i partecipanti corrono su percorsi impegnativi, portando con sé attrezzatura pesante. Questa innovazione ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati, pronti a seguire le sfide di questa disciplina insolita.

Olimpiadi invernali 2026: biglietti fino a 1.400 euro. E lo sport più caro non è lo sciLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono alle porte, con l'inaugurazione prevista per il 6 febbraio.

Italia, sfrutta le strutture per il futuro! Lo sci freestyle è lo sport con più medaglie alle Olimpiadi, Tabanelli sia uno sproneIl successo dello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 deriva dal fatto che questa disciplina ha conquistato il maggior numero di medaglie, superando altre specialità come lo speed skating e lo sci di fondo.

