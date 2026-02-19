Lo sci alpinismo è lo sport più assurdo delle Olimpiadi Invernali | perché gareggiano con uno zaino
Lo sci alpinismo ha fatto il suo ingresso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sorprendendo tutti. La causa di questa novità è la scelta degli organizzatori di includere una disciplina che combina l’arrampicata e lo sci, con gli atleti che devono affrontare una salita con uno zaino carico. Durante le gare, i partecipanti corrono su percorsi impegnativi, portando con sé attrezzatura pesante. Questa innovazione ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati, pronti a seguire le sfide di questa disciplina insolita.
Lo sci alpinismo debutta alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e lascia tutti senza parole: gli sciatori tolgono gli sci e gareggiano con uno zaino sulle spalle.
Olimpiadi invernali 2026: biglietti fino a 1.400 euro. E lo sport più caro non è lo sciLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono alle porte, con l'inaugurazione prevista per il 6 febbraio.
Italia, sfrutta le strutture per il futuro! Lo sci freestyle è lo sport con più medaglie alle Olimpiadi, Tabanelli sia uno sproneIl successo dello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 deriva dal fatto che questa disciplina ha conquistato il maggior numero di medaglie, superando altre specialità come lo speed skating e lo sci di fondo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Chi è Giulia Murada, l'azzurra alla guida del debutto olimpico dello sci alpinismo
Giulia Murada, che ama solo la salita: chi è l'azzurra dello sci alpinismo alle Olimpiadi
Classe 1998, Giulia Murada è cresciuta ad Albosaggia, piccolo comune della provincia di Sondrio considerato la culla dello sci alpinismo italiano. Il suo destino sembrava scritto: è infatti figlia di
