America's Cup al via i cantieri nelle strade di Fuorigrotta e Bagnoli per l'energia al villaggio

Sono iniziati i lavori per l'installazione di un nuovo elettrodotto nelle strade di Fuorigrotta e Bagnoli, zone interessate dall'organizzazione dell'America's Cup. Le operazioni riguardano diverse vie di questi quartieri, con l'obiettivo di garantire l'alimentazione elettrica al villaggio legato alla competizione. Le autorità hanno comunicato che le attività si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e senza interferire con il traffico locale.

Al via i lavori per posare il nuovo elettrodotto che servirà il villaggio dell'America's Cup. Interessate diverse strade di Bagnoli e Fuorigrotta. Lavori fino a giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate America’s Cup, ai cantieri di Bagnoli ora partono anche i controlli per l’amianto nell’ariaL'Arpac farà i controlli anche per le fibre di amianto nell'aria nei pressi dei cantieri America's Cup di Bagnoli. Leggi anche: Bagnoli blindata per il consiglio comunale sull’America’s Cup: strade chiuse, polizia e maxischermi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: America’s Cup, a Bagnoli anche le pre-regate: ora si accelera sulle opere; America's Cup a Bagnoli, controlli su amianto non ancora partiti: nuovo sforamento per smog; America’s Cup, Bagnoli gioca d’anticipo: sprint sui lavori in vista delle pre-regate; America’s Cup, ok ai dragaggi davanti alla colmata di Bagnoli e ai trasferimenti del fango via mare. America’s Cup, al via i cantieri nelle strade di Fuorigrotta e Bagnoli per l’energia al villaggioAl via i lavori per posare il nuovo elettrodotto che servirà il villaggio dell’America’s Cup. Interessate diverse strade di Bagnoli e Fuorigrotta. Lavori fino a giugno. Leggi le notizie in tempo reale ... fanpage.it America’s Cup, a Bagnoli anche le pre-regate: ora si accelera sulle opere«Barcellona 2024 sei barche, Napoli 2027 sette». Da Roma il post cabina di regia su Bagnoli sulla Coppa America misura così l’interesse internazionale che sta ... ilmattino.it In Nord America, il MonsterVerse è diventato un vero e proprio fenomeno per la Legendary Entertainment, mentre la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters infuria su Apple TV. Questo autunno, il Re dei Mostri tornerà con l’attesissimo sequel di Go facebook America come ti sei ridotta male: una “democrazia“ che rompe le ossa ai poveri! @NichiVendola, l’Unità x.com