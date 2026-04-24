America's Cup al via i cantieri nelle strade di Fuorigrotta e Bagnoli per l'energia al villaggio

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per l'installazione di un nuovo elettrodotto nelle strade di Fuorigrotta e Bagnoli, zone interessate dall'organizzazione dell'America's Cup. Le operazioni riguardano diverse vie di questi quartieri, con l'obiettivo di garantire l'alimentazione elettrica al villaggio legato alla competizione. Le autorità hanno comunicato che le attività si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e senza interferire con il traffico locale.

Al via i lavori per posare il nuovo elettrodotto che servirà il villaggio dell'America's Cup. Interessate diverse strade di Bagnoli e Fuorigrotta. Lavori fino a giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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