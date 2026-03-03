Bagnoli blindata per il consiglio comunale sull'America's Cup | strade chiuse polizia e maxischermi

Bagnoli è stata messa in sicurezza per il consiglio comunale dedicato alla bonifica e all'America's Cup. Le strade sono state chiuse al traffico e sono presenti numerose auto della polizia, mentre sono stati installati alcuni maxischermi per la diretta trasmissione dell'evento. La zona è sotto controllo dalle forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico durante la riunione.

