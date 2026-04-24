Amburgo-Hoffenheim sabato 25 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 25 aprile alle 18:30 si gioca la sfida tra Amburgo e Hoffenheim. Dopo la vittoria di tre punti contro il Borussia Dortmund, l’Hoffenheim di Ilzer si sposta in trasferta con l’obiettivo di mantenere vivo il sogno di qualificarsi in Champions League. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati, mentre le due squadre si preparano per un match che potrebbe essere decisivo nella corsa europea.

I 3 punti contro il Borussia Dortmund hanno rilanciato l’Hoffenheim di Ilzer che quest’oggi va ad Amburgo a cercare punti per tenere vivo il sogno Champions. I Rothoesen sono reduci dal KO nel nordderby contro il Werder Brema, una vera e propria battaglia con la squadra di Polzin che ha ceduto alla distanza subendo il terzo gol in inferiorità numerica. Un solo punto nelle ultime. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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