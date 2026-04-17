Werder Brema-Amburgo sabato 18 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle 15:30 si disputerà il derby tra Werder Brema e Amburgo, due squadre in lotta per evitare la retrocessione a cinque turni dalla fine della Bundesliga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e sono attesi pronostici e quote per l'incontro, che si presenta come una sfida decisiva per entrambe le compagini. La partita si svolgerà allo stadio di casa del Werder Brema.

A 5 giornate dalla fine della Bundesliga il nordderby tra Werder Brema e Amburgo vale un pezzo di salvezza per entrambe, con i padroni di casa messi decisamente peggio. La squadra di Thioune viene dallo scontro diretto perso contro il Colonia, terzo KO nelle ultime 4 gare. Il vantaggio fortunatamente sul terzultimo posto rimane di 3 punti grazie anche al Bayern Monaco vincente con largo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Werder Brema-Amburgo (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Werder Brema-Amburgo (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiA 5 giornate dalla fine della Bundesliga il nordderby tra Werder Brema e Amburgo vale un pezzo di salvezza per entrambe, con i padroni di casa messi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Werder Brema, 2.000 tifosi all’ultimo allenamento prima del derby con l’Amburgo; Bundesliga: poker dello Stoccarda e terzo posto, vince il Colonia; Werder Brema-Amburgo: probabili formazioni e diretta live; Werder Brema-Amburgo (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Werder Brema-Amburgo: probabili formazioni e diretta liveWerder Brema sfida Amburgo il 18 aprile 2026 alle 15:30 in Bundesliga. Entrambe le squadre cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione ... msn.com Werder Brema, 2.000 tifosi all’ultimo allenamento prima del derby con l’AmburgoDuemila tifosi si sono presentati al campo di allenamento per assistere alla rifinitura della formazione prima della delicata sfida contro l'Amburgo ... msn.com Werder Brema-Amburgo (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/kraxvhM #scommesse #pronostici x.com