Ambiente | nuove sanzioni e carceri per le aziende inquinanti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che recepisce la Direttiva UE 20241203, introducendo nuove misure contro le aziende inquinanti. La legge prevede sanzioni che possono arrivare fino a 150 milioni di euro e l’eventuale arresto dei dirigenti coinvolti. Le disposizioni si applicano alle imprese che non rispettano le normative ambientali, con l’obiettivo di rafforzare la tutela del territorio e delle risorse naturali.
? Cosa sapere Il Consiglio dei Ministri approva il decreto che recepisce la Direttiva UE 20241203.. Le aziende rischiano arresti e sanzioni fino a 150.000 euro per reati ambientali.. Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 20241203, introducendo nuove fattispecie di reato e sanzioni pesanti che colpiscono direttamente le aziende nei settori della logistica, dell’edilizia, del commercio di apparecchiature e delle filiere che gestiscono rifiuti o gas fluorurati. La decisione del Governo non si limita a una mera revisione normativa, ma trasforma radicalmente il Codice penale aggiornando la tutela degli ecosistemi, della biodiversità, della flora e della fauna.🔗 Leggi su Ameve.eu
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