Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che recepisce la Direttiva UE 20241203, introducendo nuove misure contro le aziende inquinanti. La legge prevede sanzioni che possono arrivare fino a 150 milioni di euro e l’eventuale arresto dei dirigenti coinvolti. Le disposizioni si applicano alle imprese che non rispettano le normative ambientali, con l’obiettivo di rafforzare la tutela del territorio e delle risorse naturali.

? Cosa sapere Il Consiglio dei Ministri approva il decreto che recepisce la Direttiva UE 20241203.. Le aziende rischiano arresti e sanzioni fino a 150.000 euro per reati ambientali.. Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 20241203, introducendo nuove fattispecie di reato e sanzioni pesanti che colpiscono direttamente le aziende nei settori della logistica, dell’edilizia, del commercio di apparecchiature e delle filiere che gestiscono rifiuti o gas fluorurati. La decisione del Governo non si limita a una mera revisione normativa, ma trasforma radicalmente il Codice penale aggiornando la tutela degli ecosistemi, della biodiversità, della flora e della fauna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ambiente: nuove sanzioni e carceri per le aziende inquinanti

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