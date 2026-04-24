Ambiente l' attacco di Usb a Rea | Esternalizzazioni selvagge contratti pirata e sindacati ignorati | pronti allo sciopero
Un sindacato ha denunciato pratiche di esternalizzazione dei servizi in modo rapido e senza dialogo con le rappresentanze, segnalando anche la presenza di contratti irregolari. La situazione ha portato l'organizzazione a minacciare uno sciopero, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte e la mancanza di confronto nelle decisioni prese dall'azienda. La vicenda si inserisce in un quadro di criticità più ampio riguardante le modalità di gestione delle risorse e le relazioni sindacali nel settore.
Sindacati ignorati ed esternalizzazioni di servizi che proseguono selvaggiamente senza alcun tipo di confronto. È quanto denuncia l'Unione sindacale di base (Usb) a proposito dei rapporti con la dirigenza di Rosignano Energia Ambiente (Rea) e dell'operato dell'azienda partecipata che gestisce i.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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