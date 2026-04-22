Curiosità presso l' Oncologia Pediatrica del Ruggi arriva Tano | il robot tuttofare a servizio dei piccoli pazienti

Un robot umanoide è stato consegnato all’Unità di Oncologia Pediatrica del Ruggi d’Aragona, grazie a un’iniziativa dei Club Rotary. L’obiettivo è offrire supporto ai bambini ricoverati, che potranno interagire con questo nuovo strumento. La cerimonia si è svolta ieri a Palazzo Sant'Agostino, durante la quale è stato anche esposto un vessillo dedicato alla lotta contro la poliomielite.

Un simpatico robot umanoide per i pazienti dell'Unità di Oncologia Pediatrica del Ruggi d’Aragona: è il dono dei Club Rotary che ieri, a Palazzo Sant'Agostino, hanno anche calato un vessillo per la lotta globale contro la poliomielite. Il progettoprevede l’impiego del robot Nao6 presso il reparto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salerno, arriva il robot Tano: tecnologia per curare i piccoli pazientiI Club Rotary hanno donato un robot umanoido all’Unità di Oncologia Pediatrica del Ruggi d’Aragona di Salerno, mentre dal Palazzo della Provincia è... Uova di Pasqua e sorrisi nel reparto di Oncoematologia pediatrica: visita dei giocatori del Bari ai piccoli pazientiGesto solidale della società biancorossa che, come di consueto nei periodi di festa, ha voluto regalare qualche attimo di spensieratezza ai piccoli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fondazione Lene Thun insieme al Gemelli: prendersi cura di chi cura attraverso la ceramico-terapia; Tumori pediatrici, la sport therapy diventa parte dei percorsi clinici; Diagnostica avanzata in oncologia pediatrica: Mediolanum sostiene la ricerca della Città della Speranza; Fondazione Veronesi, il Pomodoro per la Ricerca: buono, sano e in barattolo riciclabile. Roma. Il 23 e 24 febbraio due concerti dell’Orchestra Sinfonica per l’Oncologia Pediatrica del GemelliIl doppio concerto di beneficenza a favore di genitori e bambini ricoverati presso l’Unità Operativa di Oncologia Pediatrica del Policlinico Universitario romano, si svolgerà presso l'Auditorium di ... quotidianosanita.it Utilizzo dati e privacyÈ un dipinto realizzato con la tecnica Ebru il dono che i piccoli pazienti ricoverati presso l’Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli hanno offerto al governatore della Banca d’Italia Fabio ... tgcom24.mediaset.it Una mattinata ricca di partecipazione, fatta di competenze, dialogo e profonda umanità, ha animato la Sala Maestra di Palazzo Chigi in occasione del convegno “Percorsi e volti dell’oncologia pediatrica” #ariccia #castelliromani Palazzo Chigi Ariccia #castellin - facebook.com facebook