Nuovo polo di salute mentale a Scicli | l’assessore Faraoni inaugura centro dedicato al trattamento delle dipendenze

Questa mattina l’assessore regionale Daniela Faraoni ha aperto il nuovo Centro di Pronta Accoglienza a Scicli. Si tratta di una struttura pensata per aiutare le persone con problemi di dipendenza, offrendo un supporto residenziale. La cerimonia è stata semplice, ma significativa, e ora il centro è operativo per ricevere chi ha bisogno di aiuto.

L'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Daniela Faraoni, ha inaugurato ufficialmente il Centro di Pronta Accoglienza (CPA) di Scicli, struttura dedicata al trattamento residenziale delle persone affette da dipendenze patologiche. L'evento si è svolto oggi, 2 febbraio 2026, all'interno dell'ospedale "Busacca" di Scicli, nel quadro di una giornata istituzionale che ha visto l'apertura di sei presidi sanitari strategici in provincia di Ragusa. Il nuovo centro, frutto di un investimento superiore ai 18 milioni di euro, rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dell'offerta sanitaria territoriale, in linea con la Legge regionale n.

