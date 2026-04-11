Disperso per il crollo del ponte in Molise | altro giorno di ricerche del 53enne pugliese Domenico Racanati di Bisceglie

Le operazioni di ricerca di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, sono riprese stamattina dopo averlo cercato per nove giorni. Racanati è disperso a seguito del crollo di un ponte sulla strada statale 16 nel territorio di Montenero di Bisaccia, in Molise. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di trovarlo, mentre le ricerche continuano in diverse zone nelle vicinanze del luogo dell'incidente.