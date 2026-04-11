Disperso per il crollo del ponte in Molise | altro giorno di ricerche del 53enne pugliese Domenico Racanati di Bisceglie

Da noinotizie.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le operazioni di ricerca di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, sono riprese stamattina dopo averlo cercato per nove giorni. Racanati è disperso a seguito del crollo di un ponte sulla strada statale 16 nel territorio di Montenero di Bisaccia, in Molise. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di trovarlo, mentre le ricerche continuano in diverse zone nelle vicinanze del luogo dell'incidente.

Riprendono stamattina le ricerche di Domenico Racanati. Il 53enne di Bisceglie è disperso da nove giorni a causa del crollo del ponte sul fiume Trigno, strada statale 16, in territorio di Montenero di Bisaccia. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco)         L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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