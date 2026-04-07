Sesto giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati di Bisceglie

È il sesto giorno di ricerche per il 53enne pugliese disperso dopo il crollo di un ponte in Molise. Durante le operazioni sono state trovate una targa e un parafango, ma non ci sono ancora segnali dello scomparso o del veicolo. Le squadre di soccorso continuano le ricerche nella zona interessata dal crollo. Finora non sono stati individuati altri resti o indizi che possano aiutare a identificare eventuali sopravvissuti.

Oggi è il sesto giorno di ricerche. Finora è stata trovata la targa ed è stato trovato un parafango. Del resto dell’auto e soprattutto del conducente Domenico Racanati non c’è traccia. In viaggio verso Ortona il 53enne di Bisceglie giovedì mattina stava percorrendo, appunto alla guida della sua vettura, il tratto di strada statale 16 caratterizzato dal ponte sul fiume Trigno, in territorio di Monrenero di Bisaccia. Il particolare maltempo e l’impeto dell’acqua hanno provocato il crollo del ponte. Ricerche condotte da numerosi pompieri e militari. (immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo Sesto giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Sesto giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Crollo del ponte sulla strada statale 16 in Molise: altro giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso Ieri trovata la targa dell'auto di Domenico Racanati Temi più discussi: Sesto giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise; Maltempo Molise, continuano le ricerche dell’uomo disperso nel crollo del ponte sul Trigno; Crollo delTrigno: proseguono senza sosta le ricerche di Domenico Racanati; Crolla ponte tra Molise e Abruzzo, un uomo disperso nel cedimento. Domenico Racanati disperso dopo il crollo del ponte in Molise: proseguono senza sosta le ricerche sul fiume TrignoAnche nel giorno di Pasqua non si sono interrotte le operazioni di ricerca di Domenico Racanati, 53 anni, residente a Bisceglie, disperso a seguito del crollo del ponte avvenuto in Molise. Le squadre ... giornaledipuglia.com Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di BisceglieRicerche anche da stamani nel fiume Tragno e nelle zone circostanti. Domenico Racanati, 53 anni, pescatore di Bisceglie, è disperso da giovedì mattina quando, attraversando in automobile il ponte sull ... noinotizie.it SENZA ESITO LE RICERCHE DI DOMENICO RACANATI, DISPERSO DOPO IL CROLLO DEL PONTE SULLA STATALE 16 IN MOLISE - facebook.com facebook Terzo giorno di ricerche per Domenico Racanati, scomparso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno. rainews.it/tgr/molise x.com