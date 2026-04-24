Altro che design | al Fuorisalone sfilano soprattutto le star

Durante la Milano Design Week 2026, si è notata una presenza crescente di star e influencer, più che un focus esclusivo sul design. Tra inaugurazioni, cocktail e eventi che uniscono moda e arredamento, il Fuorisalone si svolge come una vera e propria passerella di stile. Le sequenze di celebrazioni e incontri pubblici sono diventate tappe di un evento che si caratterizza anche per le apparizioni di figure note del mondo dello spettacolo e della moda.

L a Milano Design Week 2026? Sempre più una fashion week. Tra inaugurazioni, cocktail ed eventi tra moda e arredo, il Fuorisalone si conferma una passerella a cielo aperto: i front row ufficiali sono sostituiti da apparizioni ad alto tasso di glamour e studiatissimi look street style. E se il Salone del Mobile resta il cuore pulsante della città, a fare notizia sono soprattutto loro, le star, internazionali e nostrane, accorse agli eventi più fotografati della settimana. Zoe Saldaña e Margot Robbie milanesi per una sera in Corso Venezia X Leggi anche › Beauty look “di design”: Margot Robbie con frangia décor e Zoe Saldana con nude look scultoreo Dal club letterario più chic firmato Miu Miu al red carpet teatrale (e italianissimo) de Il Diavolo veste Prada 2 in Rinascente, la Milano Design Week 2026 è un tripudio di celebrity sightings.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Altro che design: al Fuorisalone sfilano soprattutto le star Notizie correlate Judith van Vliet: “Al Fuorisalone cerco più sostanza. Non basta stupire, il design deve far star bene”Judith van Vliet, color designer di fama internazionale, è anche quest’anno nella giuria del Fuorisalone Award, un riconoscimento dato agli... Design Week, le riedizioni più belle dei pezzi iconici di design. Ecco dove vederle al Salone e al Fuorisalone di MilanoQuest'anno, la Fiera introduce anche il nuovo settore Salone Raritas, uno spazio curato da Annalisa Rosso nei padiglioni 9-11, interamente dedicato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milano, settimana doppia: il design come industria globale, l'arte come eco domestica; Bloom Club: ottod’Ame firma il takeover de l’altro per la Milano Design Week; Nel centro (culturale) di Milano, il nuovo indirizzo del design internazionale; Fuorisalone 2026. 8 cose che abbiamo visto davvero e dovreste farlo anche voi. Nasce l’altro distretto del design: si parla di arte digitale e integrazionePorta Venezia Design District è l’altro distretto, che, in occasione della Design Week dal 17 al 23 aprile 2023, si pone l’obiettivo di far dialogare il design con il contesto sociale culturale del ... ilgiorno.it Video – Altro che radiatori: il riscaldamento diventa design puro con i termosifoni trasparentiVideo – Altro che radiatori: il riscaldamento diventa design puro con i termosifoni trasparenti Francesco Moser: «Non ricordo il nome di mia nipote, tanto adesso non capisce niente. Non sono un nonno ... msn.com Altro che disarmare Hezbollah: l’Onu non riesce a nominare i terroristi che uccidono i caschi blu. Di Giulio Meotti Nell’ultimo anno, Unifil ha nominato Israele venti volte più spesso di Hezbollah. Le citazioni dei terroristi sono rarissime e sempre formulate in - facebook.com facebook Un pilota si fa i selfie e l'altro lo filma: incidente in volo tra due caccia in Corea del Sud x.com