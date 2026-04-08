Judith van Vliet | Al Fuorisalone cerco più sostanza Non basta stupire il design deve far star bene

Judith van Vliet, nota per il suo lavoro nel campo del design e della coloristica, torna anche quest’anno a far parte della giuria del Fuorisalone Award. Questo premio viene assegnato agli allestimenti più rappresentativi della Milano Design Week, che si tiene dal 20 al 26 aprile 2026. Van Vliet ha dichiarato di cercare nel design più sostanza, sottolineando che non basta più sorprendere, ma è fondamentale che il progetto faccia anche sentire bene.

Judith van Vliet, color designer di fama internazionale, è anche quest’anno nella giuria del Fuorisalone Award, un riconoscimento dato agli allestimenti più significativi della Milano Design Week che si svolge dal 20 al 26 aprile 2026. Trendsetter, esperta globale di strategia cromatica e CMFdesign, Judith van Vliet aiuta i brand a creare narrazioni cromatiche di grande impatto in tutti i settori. È stata presidente del Color Marketing Group e conduce il podcast The Color Authority ispirando i professionisti a vedere il colore come uno strumento strategico. Dopo l’esperienza del 2025 ( leggi la nostra intervista ), Judith torna al Fuorisalone 2026 nuovamente come giurata e ci spiega cosa si aspetta di trovare tra le installazioni di quest’anno e come dovrebbe evolversi il mondo del design, con un occhio di riguardo ai colori. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Judith van Vliet: “Al Fuorisalone cerco più sostanza. Non basta stupire, il design deve far star bene” Leggi anche: Design Week, Brera lancia il passaporto digitale del Fuorisalone Design Week, arriva il Fuorisalone Passport per evitare le code: come funzionaIl Fuorisalone dice ‘no’ alle file chilometriche e lancia una novità per la prossima edizione.