Incidente mortale nel cantiere della piscina di Altavilla Irpina | quattro rinvii a giudizio

Un incidente mortale si è verificato nel cantiere della piscina nel centro sportivo Parco Sant'Angelo, ad Altavilla Irpina, il 9 giugno 2023. Emanuele Pisano, di 33 anni, lavorava come operaio nel sito al momento dell’incidente. Quattro persone coinvolte sono state rinviate a giudizio nell’ambito dei procedimenti legali aperti a seguito dell’evento.

Operaio di 33 anni perde la vita durante le operazioni di smantellamento: a processo i responsabili delle ditte coinvolte Altavilla Irpina, 9 giugno 2023. Emanuele Pisano ha trentatré anni. Lavora come operaio in un cantiere all'interno del centro sportivo Parco Sant'Angelo, nel comune di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. Quel giorno è impegnato nello smontaggio della copertura metallica di una vecchia piscina comunale — un impianto che non è mai entrato in funzione e che ora deve essere demolito. Il lavoro consiste nella rimozione delle piastre di accoppiamento e dei bulloni che tengono insieme i due segmenti di una capriata metallica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Docente condannata e quattro rinvii a giudizioPERUGIA Una docente condannata, con rito abbreviato, a due anni e otto mesi per corruzione.

Inchiesta stupefacenti ad Avellino: tre proscioglimenti e quattro rinvii a giudizioAVELLINO – Il procedimento penale istruito presso il Tribunale di Avellino, registra un primo esito definito.