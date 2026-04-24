In Medioetruria, il dibattito sull'alta velocità si surriscalda tra le diverse forze politiche. La lista Alternativa Comune ha espresso opposizione alla proposta di collocare la stazione tra Rigutino e Creti, evidenziando alcune criticità nel progetto. La questione riguarda principalmente le località interessate e le modalità di realizzazione dell'infrastruttura, con il confronto che si accende tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere La lista Alternativa Comune contesta la posizione della stazione Alta Velocità tra Rigutino e Creti.. Il movimento chiede manutenzione stradale e potenziamento dei trasporti regionali per i pendolari locali.. La lista Alternativa Comune ha lanciato un attacco frontale contro il dibattito sulla stazione Alta Velocità di Medioetruria, denunciando una rissa politica su dove collocare la fermata che ignora le reali necessità dei cittadini tra Rigutino e Creti. Mentre i sostenitori della nuova infrastruttura si accapigliano per decidere dove gettare il cemento, emerge una frattura profonda tra chi sbandiera grandi opere e chi vive l’odissea quotidiana dei pendolari abbandonati a reti di trasporto fatiscenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alta Velocità in Medioetruria: scontro politico e bisogni reali

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