A Niardo, le conseguenze dell’alluvione del 2022 si fanno ancora sentire, con circa 60 milioni di euro necessari per completare le opere pubbliche di messa in sicurezza e ripristino. Nonostante i fondi già stanziati, le risorse finora disponibili non coprono l’intero importo richiesto, lasciando molte opere ancora da realizzare. La situazione evidenzia una discrepanza tra i fondi assegnati e le reali esigenze di ricostruzione.

? Cosa sapere A Niardo mancano 60 milioni di euro per completare le opere pubbliche post-alluvione 2022.. I rimborsi regionali per i privati coprono solo una frazione dei danni subiti.. A Niardo, nel cuore della media Valcamonica, la voce dei cittadini si è levata con forza durante un’assemblea pubblica per denunciare l’abbandono istituzionale dopo l’alluvione dell’estate 2022 che devastò case e infrastrutture. Il sindaco Ivan Markus e la Giunta hanno affrontato una platea numerosa per esporre i dati sulla gestione degli indennizzi, evidenziando un vuoto economico che minaccia la ripartenza del borgo montano, schiacciato tra montagne imponenti e torrenti che, in passato, hanno esondato improvvisamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alluvione a Niardo: buchi nei fondi e rimborsi che non bastano

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