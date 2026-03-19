Alluvione via alla procedura per chiedere i rimborsi

Dopo l’alluvione del 2025, le autorità hanno avviato la procedura per richiedere i rimborsi. La Valdisieve è stata una delle aree più colpite dall’evento, causando danni ingenti a cittadini e aziende. Le persone coinvolte possono ora presentare le richieste di indennizzo, mentre le istituzioni stanno coordinando le operazioni di risarcimento. La situazione ha lasciato molte famiglie e imprese in difficoltà.

Per molti cittadini è stata una devastazione. Per tante aziende è significato finire in ginocchio. L’alluvione del 2025 ha visto la Valdisieve come una delle zone maggiormente colpite. Un vero e proprio disastro, che ha portato danni e disperazione. Ora, a distanza di circa un anno, iniziano ad arrivare i fondi per avere un sostegno e tentare di recuperare - almeno in parte - quello che è andato perduto. La Regione Toscana ha infatti aperto le procedure telematiche per la rendicontazione delle spese sostenute dai privati cittadini in relazione agli eventi meteorologici verificatisi tra il 12 ed il 14 febbraio 2025 e, successivamente, anche il 14 marzo, a distanza di appena un mese dal primo evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alluvione, via alla procedura per chiedere i rimborsi Articoli correlati Leggi anche: Rimborsi alluvione, ancora è lunga: "Segnaleremo alla commissione" Cantieri in A14, nuova fase dei lavori: tocca alla galleria Vinci a Cupra Marittima. Come chiedere i rimborsi dei pedaggiAscoli, 15 febbraio 2026 – Nella notte tra lunedì e martedì sarà smontato il cantiere del cosiddetto ‘treno’ di gallerie dell’A14: 5 tunnel in 6... Altri aggiornamenti su Alluvione via alla procedura per... Alluvione, procedure semplificate. Soluzione per la frana di via StorniteSi profila una schiarita per la frana di via Stornite, strada vicinale che dalla strada provinciale che attraversa tutto il paese si inerpica verso la collina, collegando due strade comunali. E’ stata ... ilrestodelcarlino.it Alluvione, via ai rimborsi più rapidi per i privati. Poi partiranno i cantieriBOLOGNA – L’obiettivo dichiarato è «recuperare la fiducia» di quei cittadini colpiti dall’alluvione che spaventati dalla burocrazia non hanno chiesto contributi o aiuti. Il 15 dicembre entra in vigore ... bologna.repubblica.it