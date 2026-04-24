Allerta mozzarella BIO | ritiro urgente per errore sulla scadenza

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro urgente di un lotto di mozzarella BIO, prodotto a Porcari, a causa di un errore sulla data di scadenza riportata sull’etichetta. Il lotto interessato è identificato dal numero 098. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali rischi legati al consumo del prodotto. Non sono state segnalate segnalazioni di intossicazioni o problemi di salute.

? Cosa sapere Ministero della Salute ritira lotto 098 mozzarella Amù prodotta a Porcari per errore scadenza.. Consumatori devono restituire il prodotto entro il 30 aprile 2026 per motivi di sicurezza.. Il Ministero della Salute ha emesso un avviso urgente per il ritiro di un lotto di mozzarella biologica del marchio Amù – Amorebio, a causa di una discrepanza nelle date di scadenza riportate sulle confezioni. L’errore di etichettatura riguarda la Mozzarella da latte del Mugello BIO, prodotta nello stabilimento di Porcari (LU), e coinvolge specificamente il lotto 098, che presenta una data di scadenza indicata come 30052026 anziché quella corretta fissata al 30042026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allerta mozzarella BIO: ritiro urgente per errore sulla scadenza Notizie correlate Leggi anche: Richiamo di mozzarella Amù per un errore sulla data di scadenza, il lotto segnalato Mozzarella in busta richiamata dal commercio per scadenza errata: l’avviso del Ministero della SaluteIl ritiro del prodotto è scattato nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, con un avviso di richiamo lanciato dallo stesso produttore della... Altri aggiornamenti Si parla di: Salame nostrano richiamato per presenza di Listeria. Mozzarella bio ritirata dai supermercati: scadenza sbagliata, scatta l’allerta del MinisteroUn errore di etichettatura sulla data di scadenza ha fatto scattare il ritiro precauzionale di un lotto di mozzarella in busta venduta con marchio Amù – Amorebio. L’allerta è stata diffusa sul portale ... zoom24.it Questa mozzarella biologica è stata richiamata perché ha la data di scadenza errata: marca e lotto a cui fare attenzioneNuova allerta alimentare per una mozzarella biologica del marchio Amù – Amorebio che ha data di scadenza errata ... greenme.it