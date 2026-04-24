Allergie stagionali | capire prevenire e gestire la malattia

Le allergie stagionali, note anche come rinite allergica stagionale, colpiscono milioni di persone ogni anno. Queste condizioni sono causate da reazioni del sistema immunitario a sostanze presenti nell’aria, come pollini di piante e fiori. I sintomi includono starnuti, naso che cola e occhi che lacrimano. La loro comparsa avviene in determinati periodi dell’anno, in relazione alla presenza di specifiche piante o fiori.

Le allergie stagionali, clinicamente note come rinite allergica stagionale, colpiscono milioni di persone ogni anno. Si scatenano quando il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo a sostanze solitamente innocue presenti nell’aria, come i pollini. Approfondiamo l’argomento con il Dr. Renato Sambugaro, allergologo e immunologo di Habilita. Siamo entrati in primavera, iniziano i problemi per chi soffre di allergie stagionali?. “C’è un calendario che chi è allergico ai pollini conosce molto bene. A seconda del periodo dell’anno, i “colpevoli” cambiano. La stagionalità dipende dalla fioritura delle piante: in primavera i problemi nascono...🔗 Leggi su Bergamonews.it

Allergia al nichel: che cos'è e i sintomi

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