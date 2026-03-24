Il Dr. Renato Sambugaro, allergologo e immunologo di Habilita, aiuta a capire come distinguere i sintomi, ridurre l’esposizione ai pollini e scegliere le cure più adatte Le allergie stagionali, clinicamente note come rinite allergica stagionale, colpiscono milioni di persone ogni anno. Si scatenano quando il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo a sostanze solitamente innocue presenti nell’aria, come i pollini. Approfondiamo l’argomento con il Dr. Renato Sambugaro, allergologo e immunologo di Habilita. Siamo entrati in primavera, iniziano i problemi per chi soffre di allergie stagionali? «C’è un calendario che chi è allergico ai pollini conosce molto bene. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Allergie stagionali: capire, prevenire e gestire i sintomi

Articoli correlati

Leggi anche: Allarme allergie stagionali: boom di casi al Bambino Gesù

Ma gli integratori alimentari possono prevenire le allergie in primavera? Risponde l’espertoLa primavera è conosciuta come la stagione della rinascita della natura, ma per tantissime persone coincide anche con l’inizio dei fastidiosissimi...

Allergia al Nichel: cosa sapere e come gestirla a tavola

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allergie stagionali

Temi più discussi: Arriva la primavera: Federasma e Allergie ODV lancia il decalogo per affrontare le allergie stagionali in sicurezza; Federasma e Allergie ODV lancia il decalogo per affrontare le allergie stagionali in sicurezza; Ma gli integratori alimentari possono prevenire le allergie in primavera? Risponde l’esperto; Allergie di primavera: 10 gesti semplici per prevenire starnuti, occhi rossi e naso chiuso.

Allergie stagionali: capire, prevenire e gestire i sintomiIl Dr. Renato Sambugaro, allergologo e immunologo di Habilita, aiuta a capire come distinguere i sintomi, ridurre l’esposizione ai pollini e scegliere le cure più adatte ... ecodibergamo.it

Allergie di primavera: 10 gesti semplici per prevenire starnuti, occhi rossi e naso chiusoAllergie di primavera? Scopri 10 rimedi naturali e strategie efficaci per prevenire pollini, starnuti e occhi rossi prima della stagione allergica ... tuttogreen.it

La primavera porta con sé giornate più lunghe, fiori che sbocciano e per molti anche allergie stagionali! Starnuti frequenti, naso che cola, occhi irritati e prurito possono rendere questo periodo meno piacevole. Con i rimedi giusti, però, è possibile affrontare la facebook

Allarme allergie stagionali: boom al Bambno Gesù x.com