Enel sul territorio con l’Arma dei Carabinieri | al via i workshop contro le truffe

Da aprile, Enel organizza incontri nei propri negozi in collaborazione con i Carabinieri, con l’obiettivo di informare i clienti sulle modalità di prevenzione delle truffe e frodi legate alle utenze energetiche. Questi workshop si inseriscono in un progetto volto a sensibilizzare la clientela sui rischi e a fornire indicazioni pratiche per riconoscere e contrastare eventuali tentativi di raggiro.

Enel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura dal mese di aprile un nuovo ciclo di incontri, all’interno dei propri negozi, dedicati alla prevenzione delle frodi. L’iniziativa offrirà un momento di confronto diretto con il personale dell’Arma per condividere esperienze, ricevere informazioni utili e acquisire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa. Al centro degli incontri le forme di raggiro oggi più diffuse: dalle telefonate moleste alle e-mail di phishing, fino ai falsi interventi di assistenza, con l’obiettivo di smascherare le tecniche utilizzate nelle comunicazioni telefoniche fraudolente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Enel sul territorio con l’Arma dei Carabinieri: al via i workshop contro le truffe Notizie correlate Truffe, come difendersi: Enel e carabinieri insieme a Lecce per un workshop gratuitoLECCE - Riconoscere una e-mail di phishing, smascherare un finto tecnico che bussa alla porta, capire quando una telefonata è in realtà una frode:... Enel e Arma in prima fila contro le truffeAll’interno dei negozi Enel in questi giorni prenderà il via il nuovo ciclo di incontri dedicati alla prevenzione delle frodi e alla tutela dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LECCE: Enel sul territorio con l’Ama dei Carabinieri. Un workshop contro le truffe; Mille assunzioni, nuovo orario, più indennità: Enel trova l’accordo con i sindacati su E-Distribuzione; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Energia rinnovabile la Puglia sempre leader. Enel sul territorio con l’Arma dei Carabinieri: al via i workshop contro le truffeIncontri aperti a tutti negli Spazi Enel per riconoscere e gestire telefonate moleste e phishing: una guida pratica per smascherare i raggiri più diffusi. Enel rafforza il proprio impegno nella tutela ... ilgiornale.it Suviana, de Pascale chiede impegni a Enel: Territori da tutelareLa Regione: Sulla strage oltre la verità serve rispetto per le comunità. La società precisa: Nessun abbandono ma dialogo con istituzioni ... bologna.repubblica.it In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Enel ribadisce il proprio impegno nella tutela del nostro bene più prezioso attraverso una strategia incentrata sullo sviluppo delle rinnovabili e sul rafforzamento di infrastrutture sempre più resilienti. Azioni con - facebook.com facebook