All’Auditorium Musica e parole per Turandot

Oggi alle 17 l’Auditorium Simonetta Puccini ospita il secondo appuntamento " Intorno a Turandot " dal titolo "Una volta c’era un re. le favole in musica ". L’iniziativa, curata da Silvia Gasperini, propone un percorso tra musica e racconto in cui l’ opera pucciniana dialoga con altri due grandi capolavori del melodramma: Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart e La Cenerentola di Gioacchino Rossini. Con esecuzioni al pianoforte e interpretazioni vocali gli spettatori saranno guidati alla scoperta dei legami tra fiaba e musica, tra simbolismo e teatro. Protagonisti dell’evento saranno Katerina Kotsou (soprano) e Tiziano Barontini (tenore), che daranno voce ad alcune delle arie più amate del repertorio operistico.🔗 Leggi su Lanazione.it

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