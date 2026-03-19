Musica Ute Lemper a Roma | il 20 aprile all’Auditorium della Musica

Il 20 aprile, Ute Lemper si esibirà all’Auditorium della Musica di Roma nell'ambito di un tour che comprende anche tappe a Chiasso e Padova. L’artista, nota per la sua musica che spazia dal cabaret berlinese al jazz newyorkese, torna in Italia dopo aver portato in scena le sue interpretazioni in diverse città europee e internazionali. La data romana si inserisce in una tournée che copre più paesi europei.

Roma, 19 mar. (askanews) – Dalla Berlino del cabaret alla Parigi esistenzialista, dai tanghi di Buenos Aires alle notti jazz di New York: Ute Lemper torna in Italia nell’aprile 2026 con un tour esclusivo che toccherà Chiasso (18 aprile), Roma (20 aprile) e Padova (24 aprile). Ma è Roma il cuore simbolico di questa tournée: lunedì 20 aprile alle ore 20:00, all’Auditorium Parco della Musica, l’artista presenterà Paris Paris, un progetto completamente nuovo dedicato alla grande chanson française, in un anno particolarmente significativo per le celebrazioni dei 70 anni del gemellaggio tra Roma e Parigi. Un concerto che diventa ponte ideale tra due capitali culturali e tra due tradizioni artistiche che hanno segnato il Novecento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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