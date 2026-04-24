Secondo alcuni tecnici parlamentari, nel 2026 potrebbe verificarsi una frenata del PIL. Nel frattempo, leader sindacali hanno chiesto uno scostamento di bilancio per finanziare un piano industriale triennale. La discussione si concentra sulla possibilità di interventi economici per sostenere il settore industriale nei prossimi anni. Le proposte arrivano in un clima di incertezza sulla crescita economica futura.

? Cosa sapere I tecnici parlamentari segnalano rischio frenata del PIL nel 2026.. Landini e Orsini chiedono scostamento di bilancio per piano industriale triennale.. I tecnici parlamentari lanciano un allarme concreto sul rischio di una frenata del Pil nel 2026, mentre Giancarlo Giorgetti difende la linea della prudenza economica tra i corridoi di Roma. Le proiezioni economiche per il prossimo anno sono sotto la lente d’ingrandimento dei consulenti legislativi, che vedono minacciata la crescita del prodotto interno lordo. In questo scenario di incertezza, il Ministro dell’Economia ha respinto le accuse di eccessivo pessimismo, invitando a guardare con realismo ai fatti riportati dai media.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme Pil 2026: tra i dubbi dei tecnici e il piano per l’industria

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