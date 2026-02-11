L’Ucraina si prepara alle elezioni del 15 maggio, ma i tecnici sollevano dubbi. L’ufficio presidenziale fa sapere che manca ancora un disegno di legge e il tempo per prepararlo è poco. Intanto, il governo mette in discussione la possibilità di andare a votare, citando la sicurezza e le violenze quotidiane causate dai russi. La data non è ancora certa, e il clima resta teso.

La prima frenata è arrivata dall’ufficio presidenziale: “Se i russi uccidono ogni giorno, come possiamo annunciare o prendere seriamente in considerazione le elezioni nelle prossime settimane? Nessuno è contrario alle elezioni, ma deve esserci sicurezza “. E’ la risposta affidata dallo staff di Volodymyr Zelensky ai quotidiani che chiedevano un commento all’articolo del Financial Times secondo cui il presidente ucraino il 24 febbraio, anniversario dell’inizio dell’invasione, sarebbe intenzionato a indire per il 15 maggio un referendum sul futuro accordo di pace con la Russia e le elezioni. L’ufficio presidenziale non è l’unico ad avere dubbi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, i dubbi dei tecnici sulle elezioni il 15 maggio: “Non c’è ancora un disegno di legge e poco tempo per prepararlo”

Approfondimenti su Ucraina Elezioni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che le elezioni presidenziali si terranno entro il 15 maggio.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lavora a una doppia mossa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ucraina Elezioni

Argomenti discussi: Ucraina Russia, le news: nuovo round colloqui, per Mosca progressi; Le notizie di lunedì 9 febbraio sul conflitto in Ucraina; Continuano i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi . Xi ha sentito Trump: sosteniamo la pace in Ucraina - Zelensky:Conquistare l'Ucraina orientale costerebbe a Mosca 800.000 morti; Ucraina, ancora raid su Kiev. Dalla Russia dubbi sugli Usa: Azioni incoerenti.

Armi all'Ucraina, Tajani: I vannacciani sono ininfluentiIl vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Sky, non ha dubbi sul fatto che ‘la fuoriuscita’ dei tre parlamentari vannacciani non significa assolutamente nulla ... msn.com

Il governo pone fiducia sul decreto Ucraina, i vannacciani contro SalviniIl governo pone la fiducia sul decreto Ucraina, una mossa attesa ma non per questo meno dirompente nell'Aula della Camera. La decisione si ricollega direttamente alla scissione dei vannacciani dalla ... ansa.it

Ucraina, ancora raid su Kiev. Dalla Russia dubbi sugli Usa: “Azioni incoerenti”. - facebook.com facebook

Sul decreto Ucraina il governo pone la fiducia. Il deputato vannacciano Edoardo Ziello sostiene che è l’unica strada per evitare figuracce. E’ subito muro contro muro, Vannacci sfida Salvini Stefano Candiani salviniano duro e puro, cosa ne pensa x.com