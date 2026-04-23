Droga Kratom è la nuova minaccia invisibile | negli Usa casi in aumento di 65 volte gli effetti
Negli Stati Uniti, le segnalazioni ai centri antiveleni per l’uso di Kratom sono aumentate di 65 volte negli ultimi anni. Sono stati registrati più ricoveri gravi e circa una persona su 16 coinvolta in incidenti finisce in terapia intensiva. Il Kratom, una sostanza spesso utilizzata come alternativa naturale, sta attirando l’attenzione delle autorità sanitarie per i rischi collegati alla sua assunzione.
Silenzioso, ma in rapida espansione, il fenomeno kratom sta emergendo come una delle nuove criticità sanitarie negli Stati Uniti. Complice la facile reperibilità e la percezione di una sostanza naturale quindi meno pericolosa, il suo consumo si è diffuso ben oltre le nicchie iniziali. Ma dietro questa apparente innocuità si nasconde un quadro ben più complesso: tra vuoti normativi, scarsa informazione e rischi clinici concreti, il kratom preoccupa sempre più medici, ricercatori e autorità sanitarie., È una sostanza di origine vegetale con proprietà psicoattive, ma gli effetti che può produrre la rendono tutt'altro che innocua. I suoi composti attivi (soprattutto la mitraginina e 7-idrossimitraginina) agiscono sul cervello dell'uomo in modo simile agli oppioidi anche se, di fatto, non lo sono.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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