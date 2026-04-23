Negli Stati Uniti, le segnalazioni ai centri antiveleni per l’uso di Kratom sono aumentate di 65 volte negli ultimi anni. Sono stati registrati più ricoveri gravi e circa una persona su 16 coinvolta in incidenti finisce in terapia intensiva. Il Kratom, una sostanza spesso utilizzata come alternativa naturale, sta attirando l’attenzione delle autorità sanitarie per i rischi collegati alla sua assunzione.

Silenzioso, ma in rapida espansione, il fenomeno kratom sta emergendo come una delle nuove criticità sanitarie negli Stati Uniti. Complice la facile reperibilità e la percezione di una sostanza naturale quindi meno pericolosa, il suo consumo si è diffuso ben oltre le nicchie iniziali. Ma dietro questa apparente innocuità si nasconde un quadro ben più complesso: tra vuoti normativi, scarsa informazione e rischi clinici concreti, il kratom preoccupa sempre più medici, ricercatori e autorità sanitarie., È una sostanza di origine vegetale con proprietà psicoattive, ma gli effetti che può produrre la rendono tutt'altro che innocua. I suoi composti attivi (soprattutto la mitraginina e 7-idrossimitraginina) agiscono sul cervello dell'uomo in modo simile agli oppioidi anche se, di fatto, non lo sono.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Droga, Kratom è la nuova minaccia invisibile: negli Usa casi in aumento di 65 volte, gli effetti

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