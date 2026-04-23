Usa nel panico dopo il Fentanyl arriva il Kratom | può lasciare gravi effetti permanenti ed è simile agli oppiodi

Recentemente negli Stati Uniti si è diffusa una nuova sostanza chiamata Kratom, che sta generando preoccupazione tra le autorità. Questa droga, simile agli oppioidi, può causare gravi effetti permanenti sulla salute delle persone che ne fanno uso. La diffusione di questa sostanza si aggiunge a quella del Fentanyl, contribuendo ad un quadro di crescente allarme nel panorama delle sostanze stupefacenti.

C’è una nuova droga che ultimamente sta terrorizzando gli Stati Uniti, dopo il Fentanyl che ha ridotto le strade in uno scenario apocalittico. E’ un composto che viene da una pianta con proprietà psicoattive. Inoltre, se assunto con grandi dosaggi può produrre effetti simili a quelli degli oppioidi. Si chiama Kratom ed è un nuovo stupefacente che ultimamente è finito nel mirino delle autorità americane, dopo che diverse persone hanno iniziato a farne uso. La sua assunzione è esplosa, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Addiction, con una crescita esponenziale fino a 65 volte in poco più di un decennio nei casi arrivati all’attenzione dei centri antiveleni statunitensi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Usa nel panico, dopo il Fentanyl arriva il Kratom: può lasciare gravi effetti permanenti ed è simile agli oppiodi Notizie correlate Il nuovo CT dell’Italia arriva dal Milan: Allegri può lasciare dopo 1 anno, arriva la confermadi Alessio LentoLa Nazionale italiana è al centro di un grande punto di domanda, con il futuro della Federazione Italiana Giuoco Calcio che sta... Droga, Kratom è la nuova minaccia invisibile: negli Usa casi in aumento di 65 volte, gli effettiSilenzioso, ma in rapida espansione, il fenomeno kratom sta emergendo come una delle nuove criticità sanitarie negli Stati Uniti. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Usa, dubbi su gestione Fbi: il direttore Patel teme per il posto; Turchia, scene di panico dopo la sparatoria a scuola; Il prezzo di AAVE vira al rialzo mentre il team contiene l'exploit KelpDAO; Anthropic e Ue: riunione sull'Ia Mythos e le sue capacità rivoluzionarie. Usa basilico freschissimo, meglio se giovane, e non lavarlo sotto acqua forte: passalo delicatamente e asciugalo bene. Nel mortaio pesta prima aglio e un pizzico di sale grosso, poi aggiungi i pinoli fino a ottenere una crema. Incorpora le foglie di basilico poco - facebook.com facebook Si dimette il Segretario della Marina Usa. A Hormuz intercettate 31 navi iraniane x.com