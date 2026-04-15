L’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ha aperto una nuova area dedicata agli animali domestici, che occupa 350 metri quadrati. Questa zona sarà disponibile 24 ore su 24, offrendo un servizio continuo per i passeggeri in transito con i loro animali. La struttura rappresenta una novità nel Sud Italia, puntando a migliorare l’esperienza di chi viaggia con i propri animali.

L'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ha inaugurato un'area dedicata agli animali domestici di 350 metri quadrati, garantendo un servizio operativo 24 ore su 24. Lo spazio, situato nel corridoio esterno tra le due rampe che portano al terminal al livello delle partenze, è stato progettato per accogliere chi viaggia con i propri compagni a quattro zampe, chi deve accompagnare animali da assistenza per persone con fragilità o chi si trova in transito per raggiungere i propri cari. L'ubicazione .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo vola verso il futuro: nasce l’area pet h24 nel Sud Italia

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