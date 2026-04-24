Alla scoperta del Barocco | il programma del weekend tra visite e laboratori per tutta la famiglia

Nel fine settimana si svolgono diverse attività legate alla mostra dedicata al Barocco, allestita presso il Museo San Domenico e promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il programma prevede visite guidate e laboratori pensati per coinvolgere tutte le età, offrendo l’opportunità di conoscere più da vicino il periodo artistico e culturale. Le iniziative sono aperte al pubblico e si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Proseguono nel week end gli appuntamenti di approfondimento alla grande mostra promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presso il Museo San Domenico, ovvero al “Barocco. Il gran teatro delle idee”. Sabato 25 aprile si terranno due visite guidate ad aggregazione libera alle 10.40 e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Weekend al museo tra laboratori e visite alla scoperta dei percorsiArriva "Weekend al Museo", laboratori creativi gratuiti per bambine, bambini e famiglie nei musei civici di Colle. La notte bianca del Salone del Mobile 2026, gli eventi gratuiti in programma e le visite alla scoperta degli archiviIl 24 aprile dalle 18 fino alle prime ore del mattino Milano diventa un archivio a porte aperte: in occasione della notte bianca del Fuorisalone 2026... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Randonnée del Barocco: un viaggio in bici nell’arte siciliana; Da Don Chisciotte a Baricco: il fascino del Barocco letterario raccontato in un incontro; La settimana dell’arte in tv, da Andy Warhol ai segreti del Barocco; Magia del barocco, a Roma il soprano Francesca Aspromonte e Arsenale Sonoro. Casa Professa e il Barocco Svelato - Visita alla chiesa del Gesù e all'intero Complesso MonumentalePalermo custodisce un tesoro dove l'arte non è solo decorazione, ma un linguaggio dell'anima. Sabato 9 maggio Tacus Arte Integrazioe e Cultura vi propone CASA PROFESSA E IL BAROCCO SVELATO, un perco ... guidasicilia.it Al via nuovi collegamenti per mete turistiche: alla scoperta del Val di NotoSulle vie del Barocco alla scoperta delle meraviglie del Val di Noto ci saranno 16 collegamenti aggiuntivi fra Siracusa e Donnafugata e fermate a Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica ... siracusanews.it Modica la magia del Barocco Siciliano (Ragusa) Foto di Salvo Vasco Photography #viaggiainsiemeanoi #sicilia #lifestyle facebook