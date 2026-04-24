Alla Camera terminata la maratona oratoria sul dl sicurezzaalle 11.30 il voto finale

Dopo una lunga notte di interventi e dichiarazioni di voto, la seduta alla Camera dedicata al decreto sicurezza si è conclusa alle 7 del mattino. Alle 11.30 si è tenuto il voto finale sul provvedimento, che ha visto la conclusione della maratona parlamentare iniziata con la discussione. La discussione è durata tutto il giorno e ha coinvolto numerosi interventi dei deputati.

La seduta fiume di Montecitorio sul decreto sicurezza, dopo tutta una notte di interventi in dichiarazione di voto, è terminata alle 7.36. Si erano iscritti a parlare più di di 100 parlamentari, quasi tutti dell' opposizione. Riprenderà alle 11.30 per il voto finale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Camera terminata la maratona oratoria sul dl sicurezza,alle 11.30 il voto finale Notizie correlate Dl Sicurezza, ok della Camera alla ‘seduta fiume’: venerdì il voto finaleVia libera dell’Aula della Camera, con uno scarto di 66 voti, alla cosiddetta ‘seduta fiume’ richiesta dalla maggioranza per proseguire senza... Dl Sicurezza, ok della Camera alla fiducia con 203 sì e 117 no. Venerdì il voto finaleL’aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal Governo al decreto Sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Alla Camera terminata la maratona oratoria sul dl sicurezza,alle 11.30 il voto finale; Alla Camera terminata la maratona oratoria sul dl sicurezza,alle 11.30 il voto finale; Sicurezza, decreto verso l'approvazione finale venerdì. Governo al lavoro sul correttivo; I fungaioli e gli escursionisti sono salvi: come cambia il decreto sicurezza dopo l'ok del Senato. Alla Camera terminata la maratona oratoria sul dl sicurezza,alle 11.30 il voto finaleLa seduta fiume di Montecitorio sul decreto sicurezza, dopo tutta una notte di interventi in dichiarazione di voto, è terminata alle 7.36. Si erano iscritti a parlare più di di 100 parlamentari, quasi ... ansa.it Satira in Aula. Gianni Cuperlo attacca alla Camera la norma del Decreto Sicurezza che prevede un compenso da 615 euro per chi assiste i migranti nel rimpatrio volontario. Il deputato Pd usa la voce di Cetto La Qualunque, personaggio creato da Antonio Alb - facebook.com facebook Dl Sicurezza, fiducia alla Camera. Piantadosi: “Norma sui rimpatri mantiene utilità” x.com