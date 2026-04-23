La Camera ha approvato con 66 voti di scarto la proposta di una seduta continuativa, nota come ‘seduta fiume’, per proseguire senza pause l’esame del decreto legge Sicurezza. La decisione permette di mantenere aperto il dibattito senza interruzioni, favorendo l’iter legislativo su questo provvedimento. La votazione si è svolta con un margine di scarto tra favorevoli e contrari, confermando la volontà di proseguire i lavori senza pause.

Via libera dell’Aula della Camera, con uno scarto di 66 voti, alla cosiddetta ‘seduta fiume’ richiesta dalla maggioranza per proseguire senza interruzioni l’esame del decreto legge Sicurezza. La decisione è stata ufficializzata dal vicepresidente di turno, Giorgio Mulè, al termine degli interventi in Aula che hanno visto contrapporsi maggioranza e opposizioni su modalità e tempi del dibattito parlamentare. La richiesta di ricorrere alla ‘seduta fiume’ era stata avanzata dal deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci, con l’obiettivo di accelerare l’iter del provvedimento e arrivare in tempi rapidi alla sua approvazione. Una scelta che ha...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, ok della Camera alla ‘seduta fiume’: venerdì il voto finale

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