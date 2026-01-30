La conferenza stampa con Casapound alla Camera finisce nel caos e viene annullata Le opposizioni occupano e intonano Bella Ciao – Il video

Alla Camera, la conferenza stampa prevista con i rappresentanti di Casapound è finita nel caos. Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa poco prima dell’inizio, intonando Bella Ciao e interrompendo l’evento. La tensione è salita subito, e alla fine l’incontro è stato annullato. Nessuno si aspettava un’azione così e le immagini sui social hanno fatto rapidamente il giro.

Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa della Camera, dove alle 11.30 era prevista la conferenza stampa sulla remigrazione con il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, l’ex Forza Nuova Jacopo Massetti e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. La sala era stata prenotata dal deputato leghista Domenico Furgiuele, considerato vicino a Roberto Vannacci. Ma dopo il caos generato l’evento è stato annullato. Alla fine «non essendoci le condizioni» la presidenza ha deciso di annullare la conferenza. « Annullate per ordine pubblico tutte le conferenze stampa di oggi, così come deciso e confermato dalla Presidenza della Camera», si legge in una nota da Montecitorio.🔗 Leggi su Open.online

Un gruppo di opposizioni ha deciso di boicottare la conferenza prevista oggi alla Camera, dove erano invitati rappresentanti di Casapound e Skinheads.

Le opposizioni hanno occupato la sala stampa alla Camera, impedendo lo svolgimento delle conferenze stampa programmate.

