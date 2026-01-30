La Presidenza della Camera ha deciso di annullare tutte le conferenze stampa di oggi, anche quelle organizzate dall’opposizione contro Casapound. La misura è stata presa per motivi di ordine pubblico, dopo che le proteste contro il gruppo di estrema destra si sono fatte più intense. Le opposizioni avevano programmato incontri e momenti di confronto, ma sono stati cancellati all’ultimo minuto. La situazione resta tesa davanti a Montecitorio, con i manifestanti che chiedono di bloccare ogni iniziativa di Casapound in Parlamento.

AGI - Annullate per ordine pubblico tutte le conferenze stampa di oggi così come deciso e confermato dalla Presidenza della Camera. Poco prima della cancellazione di tutti gli eventi, la situazione era di tensione, con diversi deputati di Pd, M5s e Avs che presidiavano l'aula della conferenza, presente anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, con cui si è acceso un battibecco in quanto il leghista continuava a confermare l'evento. "I n questo momento non ci sono le condizioni di ordine pubblico per poter far svolgere la conferenza stampa", ha fatto sapere Montecitorio, mentre veniva chiusa la porta di accesso alla sala e all'interno restavano solo i deputati delle opposizioni e Furgiuele. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Occupazioni e 'Bella Ciao', le opposizioni contro Casapound alla Camera, annullate tutte l...

Approfondimenti su Casapound Camera

Le opposizioni hanno occupato la sala stampa alla Camera, impedendo lo svolgimento delle conferenze stampa programmate.

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa e hanno cantato “Bella Ciao” per protestare contro la presenza di CasaPound.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Casapound Camera

Argomenti discussi: I tifosi del Celtic omaggiano i partigiani bolognesi e cantano ‘Bella Ciao’; Canto dei deportati, Cisco propone la Bella ciao tedesca; I tifosi del Celtic omaggiano i partigiani bolognesi e cantano ‘Bella Ciao’.

Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell’opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera(Adnkronos) – Bella Ciao, Fischia il Vento, occupazione della sala stampa della Camera. E’ questa la protesta delle opposizioni che oggi ha di fatto impedito lo svolgimento della conferenza sulla Remi ... pianetagenoa1893.net

Convegno remigrazione alla Camera, opposizioni occupano sala stampa e cantano Bella CiaoLa protesta di Pd, M5S e Avs dopo l'appello per fermare lo «scempio» di «aprire le porte del Parlamento a nazisti e fascisti». Sospese tutte le conferenze stampa: «Non ci sono le condizioni» ... ilroma.net

Conferenza con Casapound, opposizioni occupano sala stampa Camera e cantano "Bella ciao" - facebook.com facebook

Conferenza con Casapound, le opposizioni occupano la sala stampa della Camera e cantano Bella Ciao x.com