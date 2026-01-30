Occupazioni e ' Bella Ciao' le opposizioni contro Casapound alla Camera annullate tutte l
La Presidenza della Camera ha deciso di annullare tutte le conferenze stampa di oggi, anche quelle organizzate dall’opposizione contro Casapound. La misura è stata presa per motivi di ordine pubblico, dopo che le proteste contro il gruppo di estrema destra si sono fatte più intense. Le opposizioni avevano programmato incontri e momenti di confronto, ma sono stati cancellati all’ultimo minuto. La situazione resta tesa davanti a Montecitorio, con i manifestanti che chiedono di bloccare ogni iniziativa di Casapound in Parlamento.
AGI - Annullate per ordine pubblico tutte le conferenze stampa di oggi così come deciso e confermato dalla Presidenza della Camera. Poco prima della cancellazione di tutti gli eventi, la situazione era di tensione, con diversi deputati di Pd, M5s e Avs che presidiavano l'aula della conferenza, presente anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, con cui si è acceso un battibecco in quanto il leghista continuava a confermare l'evento. "I n questo momento non ci sono le condizioni di ordine pubblico per poter far svolgere la conferenza stampa", ha fatto sapere Montecitorio, mentre veniva chiusa la porta di accesso alla sala e all'interno restavano solo i deputati delle opposizioni e Furgiuele. 🔗 Leggi su Agi.it
