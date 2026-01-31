Camera dei Deputati tensioni durante la presentazione di una proposta di legge popolare

Ieri a Montecitorio si è alzato il caos durante la presentazione di una proposta di legge popolare. La deputata della Lega, Laura Cavandoli, ha parlato di un vero e proprio sequestro della democrazia, sottolineando che non si è trattato solo di una protesta, ma di qualcosa di più serio. La tensione tra i presenti era palpabile, con urla e spintoni che hanno caratterizzato la scena. La polizia è intervenuta per calmare gli animi e riportare l’ordine.

Ieri a Montecitorio, secondo la deputata della Lega Laura Cavandoli, non si è trattato di una semplice protesta, ma di un vero e proprio sequestro della democrazia. "Vedere parlamentari della Repubblica occupare fisicamente la sala stampa per impedire una conferenza che avrebbe dovuto annunciare.

