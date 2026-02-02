Alisson Santos al Napoli | trattativa complessa con lo Sporting

Il Napoli sta lavorando per portare Alisson Santos in Italia, ma la trattativa con lo Sporting non è affatto semplice. Le trattative si sono fatte lunghe e complicate, con molte difficoltà da superare. I dirigenti azzurri cercano di chiudere l’affare, ma ancora non ci sono certezze. La decisione finale dipenderà da alcuni dettagli ancora da sistemare tra le due società.

L’arrivo in Italia di Alisson Santos segna l’ultimo capitolo di una trattativa tutt’altro che semplice tra il Napoli e lo Sporting Lisbona. L’operazione, come raccontato da Il Mattino, si è trasformata in una vera corsa contro il tempo, complicata da concorrenze improvvise e da una forte pressione legata alle esigenze tecniche della squadra di Antonio Conte. L’infortunio di Neres ha infatti spinto il club azzurro ad accelerare i tempi, trasformando un’opportunità di mercato in una priorità assoluta. A quel punto il direttore sportivo Giovanni Manna ha intensificato i contatti con il numero uno dello Sporting, Frederico Varandas, riuscendo a strappare il via libera definitivo solo nel pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli accelera sui dettagli dell'accordo con lo Sporting per il trasferimento di Alisson Santos.

Il Napoli ha trovato l'accordo con Alisson Santos.

Napoli, Alisson Santos è arrivato in Italia: visite mediche e firmaIl primo allenamento in maglia azzurra è invece previsto per domani, alla ripresa delle attività al centro sportivo di Castel Volturno, subito dopo il completamento delle procedure sanitarie. Dal punt ... corrieredellosport.it

Napoli, Alisson Santos è a Villa Stuart per le visite mediche (VIDEO)Il brasiliano Alisson Santos è arrivato stamani a Roma per sostenere le visite mediche come nuovo calciatore del Napoli. ilnapolista.it

. @sscnapoli, Alisson Santos è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche x.com

Il primo giorno d'azzurro per Alisson Santos. Il 23enne brasiliano è sbarcato a Roma poco prima delle 9 di questa mattina per dirigersi a Villa Stuart dove effettuerà le visite mediche prima della firma con il Napoli di Antonio Conte. - facebook.com facebook