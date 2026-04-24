Negli anni Settanta, durante un tour negli Stati Uniti, un'artista noto per il suo stile teatrale si trovava in una stanza d’albergo anonima. La scena è caratterizzata da un’immagine che rappresenta in modo emblematico il suo modo di esibirsi, mescolando musica e spettacolo in un’atmosfera che sfocia nel surreale. Questa rappresentazione si collega a un personaggio che ha fatto del teatro e dell’iconografia shock i suoi tratti distintivi.

C’è un’immagine che racconta tutto di Alice Cooper meglio di qualsiasi biografia autorizzata. Siamo a metà degli anni Settanta, in una stanza d’albergo anonima come mille altre disseminate lungo il percorso infinito di un tour americano. Il rock’n’roll, in quegli anni, non era soltanto musica: era un codice di comportamento, una filosofia del disordine elevata a stile di vita. E nessuno incarnava quella filosofia con più coerenza — e più irresistibile autoironia — di Vincent Damon Furnier, il figlio di un predicatore di Detroit che aveva deciso di chiamarsi Alice Cooper e di fare della propria vita uno spettacolo permanente. Il personaggio come scudo: l’uomo dietro la maschera cadaverica.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Alice Cooper e la maschera del caos: quando il rock diventa teatro dell’assurdo

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