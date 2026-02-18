Quando la maschera diventa arte | Finché la barca bà è il miglior costume del Carnevale di Ronciglione 2026 | FOTO
Luca Cristofori di Caprarola ha vinto il premio come miglior costume al Carnevale di Ronciglione 2026, uno dei più belli d’Italia. La sua creazione, intitolata
L'ambito riconoscimento è stato assegnato nel corso dell'affollato pomeriggio del martedì grasso. Gli “abiti di carnevale” sono stati premiati per originalità e qualità sartoriale, confezionati appositamente per la mascherata intitolata "Finché la barca bà" del gruppo carnevalaro ronciglionese Ballo Bà, nelle persone di Sabrina, Noemi e Cristina. Il commento a caldo di Cristofori: “Non semplici costumi ma vere e proprie opere d'arte nate dalla passione per il carnevale di queste ragazze fantasiose e dalla creatività e dall'esperienza del pluripremiato laboratorio situato a Caprarola.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
