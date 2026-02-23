Alfa Romeo riapre gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio in Europa

Alfa Romeo ha riaperto gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio in Europa a causa della forte domanda dei clienti. La decisione arriva dopo settimane di esaurimento delle scorte, che ha lasciato molti acquirenti in attesa. Ora, le concessionarie sono pronte a ricevere nuovi ordini e a consegnare i modelli più richiesti. La casa automobilistica si prepara a soddisfare le richieste crescenti di appassionati e clienti fedeli.

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo conferma ancora una volta la propria dedizione verso i clienti annunciando la riapertura dell’ordinabilità in Europa di Giulia e Stelvio Quadrifoglio a partire da marzo. Una decisione che si inserisce nella strategia del Brand di estendere la produzione delle attuali Giulia e Stelvio fino al 2027, rispondendo alle richieste degli appassionati e mantenendo vivo il legame con due modelli iconici del Biscione. “Come annunciato al recente Bruxelles Motor Show 2026, riapriamo gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, mantenendo fede a una promessa fatta ai nostri clienti più attenti alle performance estreme e alle emozioni pure insite nel DNA Alfa Romeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano in listinoIl ritorno in listino delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, annunciato a causa della forte domanda dei clienti, porta di nuovo sul mercato i modelli ad alte prestazioni. Leggi anche: Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione: la storia celebrata in 63 esemplari The V6 Returns: 2026 Alfa Romeo Revives Giulia and Stelvio Quadrifoglio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Stellantis riapre al diesel: la neutralità tecnologica torna al centro della strategia?; Stellantis riapre al diesel in Europa, ecco su quali modelli tornano i motori a gasolio. Alfa Romeo riapre gli ordini per Giulia e Stelvio Quadrifoglio in EuropaLe iconiche Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano per rafforzare il legame tra Alfa Romeo e gli amanti delle prestazioni estreme ... clubalfa.it Alfa Romeo riapre gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio in EuropaA partire da marzo tornano ordinabili in Europa le iconiche Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, una scelta con cui Alfa Romeo rafforza il legame con gli appassionati dell ... megamodo.com Alfa Romeo apre nuovamente gli ordini in Europa di Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Saranno disponibili fino al 2027 #ANSAmotori #ANSA x.com Da marzo riaprono ufficialmente in Europa gli ordini delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, riportando al centro della scena le declinazioni più estreme della berlina e del SUV italiani. - facebook.com facebook