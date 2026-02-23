alfa romeo giulia e stelvio quadrifoglio tornano in listino

Il ritorno in listino delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, annunciato a causa della forte domanda dei clienti, porta di nuovo sul mercato i modelli ad alte prestazioni. Da marzo, gli acquirenti potranno ordinarle, con consegne previste fino al 2027. Le versioni Quadrifoglio, apprezzate per la loro potenza e design sportivo, rappresentano un punto fermo per gli appassionati di auto sportive. La produzione continuerà ancora per diversi anni, garantendo disponibilità ai clienti.

Gli appassionati del marchio Alfa Romeo sono stati accontentati. Riaprono infatti gli ordini per la Giulia e la Stelvio Quadrifoglio in Europa dai primi giorni di marzo, con le versioni ad alte prestazioni dei due modelli simbolo della gamma che continueranno ad essere prodotti fino al 2027. Una decisione che punta a dare continuità al Dna sportivo del marchio del Biscione, che con i modelli Quadrifoglio risponde ai desideri dei clienti in cerca di prestazione ed emozione di guida. Prosegue così la storia di due versioni ad elevata performance che dal 2016 con la Giulia e dal 2017 con la Stelvio hanno plasmato l'immagine odierna del brand Alfa Romeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

