La vera storia di Steve Bradbury che vinse l’oro perché tutti caddero L’incidente il calvario il video della Gialappa’s e il tributo dei Pinguini Tattici Nucleari

Steven Bradbury ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Salt Lake City nel 2002 nello short track da mille metri e da 24 anni vive grazie alla impresa più rocambolesca che si ricordi nella storia dello sport mondiale. Bradbury, australiano classe 1973, nel 2002 conquistò prima la semifinale, poi la finale e infine la medaglia d'oro pur essendo ultimo in tutte quelle gare. Ogni volta ce la fece per un solo motivo: la squalifica o la caduta accidentale dei suoi avversari a poche decine di metri dal traguardo. Per quella incredibile fortuna Steven è diventato un simbolo in Australia. A Salt Lake City nel 2002, Steven Bradbury si prende l'oro olimpico senza nemmeno dover vincere una gara tradizionale. Il Capodanno in piazza della Vittoria ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, con la band bergamasca Pinguini Tattici Nucleari protagonista dell'evento. A volte, per scrivere la storia, non serve essere il più veloce del mondo. Steven Bradbury non è solo un atleta, è un sopravvissuto. Sono 24 anni esatti da quel fatidico 2002. Steven Bradbury è il primo a tagliare il traguardo. L'unico a rimanere in pedi. Un minuto e 29 secondi il suo giro. È oro. Il primo oro della storia per l'Australia alle Olimpiadi Invernali.