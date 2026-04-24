’Alfa Beta Volley’ nelle scuole La 4 Torri riempie il palasport

Il torneo finale del progetto scolastico “Alfa Beta Volley” si è svolto nel palasport di Ferrara, chiudendo un percorso che ha coinvolto circa 5.000 studenti nella provincia. L’evento ha visto la partecipazione di numerose scuole e ha avuto come sede il palasport cittadino, che ha ospitato le gare decisive del torneo. La manifestazione rappresenta la conclusione di un progetto dedicato alla promozione della pallavolo tra i giovani studenti locali.

Con il torneo finale disputato al palasport di Ferrara, si è concluso nei giorni scorsi il progetto scolastico “Alfa Beta Volley” che ha visto coinvolti circa 5mila studenti nella nostra provincia. Un progetto che è stato promosso da 4 Torri Pallavolo Ferrara sul territorio ferrarese e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’iniziativa ha registrato numeri di grande rilievo, coinvolgendo 6 istituti comprensivi, per un totale di 25 plessi scolastici, 240 classi e, come accennato, circa 5.000 alunni. Complessivamente, il progetto ha sviluppato oltre 600 ore di attività, confermandosi come un’importante opportunità di avvicinamento allo sport e, in particolare, alla pallavolo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ’Alfa Beta Volley’ nelle scuole. La 4 Torri riempie il palasport Notizie correlate A Palasport Villa Romiti la festa della pallavolo scolastica: 160 studenti in campo per il torneo delle scuole medieIn totale, 160 tra ragazze e ragazzi si sono sfidati in 40 match ad alta intensità, sotto gli occhi di una cornice di pubblico straordinaria Una... Il ritorno del "Liga" nelle Marche: doppia data nei palasport per il tour 'La notte di certe notti'ANCONA - Dopo gli spettacoli dello scorso anno alla Rcf Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo i quattro eventi negli stadi di...