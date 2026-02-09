Il ritorno del Liga nelle Marche | doppia data nei palasport per il tour ' La notte di certe notti'

A settembre Luciano Ligabue torna nelle Marche con due concerti al palasport di Ancona. Dopo le tappe in Emilia, Campania e le quattro grandi serate negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano, il rocker emiliano riporta il suo tour ‘La notte di certe notti’ in Italia. I fan della zona sono già in fermento, pronti a riempire le venue per ascoltare dal vivo le canzoni del suo ultimo album e i classici più amati.

ANCONA - Dopo gli spettacoli dello scorso anno alla Rcf Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo i quattro eventi negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano previsti il prossimo giugno, il gran finale de 'La notte di certe notti' di Luciano Ligabue da settembre arriverà nei principali palasport italiani e partirà dall’Arena di Verona. Quattordici città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni 'notte' speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Arena Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026, passando per i due appuntamenti nelle Marche al PalaPrometeo di Ancona e alla Vitrfrigo Arena di Pesaro.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Luciano Ligabue

Luciano Ligabue ha annunciato ufficialmente il suo nuovo tour, intitolato La notte di certe notti 2026.

Luciano Ligabue torna a scaldare l’estate italiana con “La Notte di Certe Notti”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Leggero - Ligabue - La notte di certe notti - Reggia di Caserta 2025

Ultime notizie su Luciano Ligabue

Argomenti discussi: Il Porto vince sempre, il ritorno di Bragança e tutti i gol Streaming | DAZN IT; Visioni a 33 giri - Ligabue - Buon compleanno Elvis o della morte e del rock; I 50 milioni del Palace per l'ex Milan e Dro al Psg: cosa è successo all'estero; Liga, risorge l'Athletic Bilbao: poker al Levante. Pari Siviglia, colpo Getafe.

Da Alisson Santos al Napoli, passando per Holm, Rugani, il ritorno di Strefezza in Serie A. Insomma, tutti i colpi di mercato della Serie A e non solo, riepilogati qua di seguito #calciomercato #colpiufficiali #liga #news #SerieA facebook