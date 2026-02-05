LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Alex Marquez sale in vetta davanti a Di Giannantonio Bagnaia e Bezzecchi

Alex Marquez conquista la prima posizione nei test di Sepang 2026, superando Di Giannantonio e Bagnaia. I piloti sono ancora in pista, con Bezzecchi che migliora i suoi tempi e si avvicina ai primi. La giornata di prove si sblocca con tempi veloci e sorprese, mentre il pubblico segue con attenzione ogni mossa sul circuito malese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.18 Marco Bezzecchi procede in 1:58.3 poi 1:58.043 e 1:58.245. Buon ritmo per il pilota romagnolo. 04.15 Di nuovo in pista Marco Bezzecchi che, al momento, procede in quarta posizione a 624 millesimi da Alex Marquez. In azione anche Pedro Acosta, Alex Rins e Jack Miller. 04.12 Luca Marini entra in azione a Sepang, le immagini del team HRC Honda. Hey Siri, play 'One More Time' by Daft Punk. @LucaMarini97 ready to eat up the laps today. #SepangTest pic.twitter.comDxuAuNhQUO — Honda HRC Castrol – MotoGP (@HRCMotoGP) February 5, 2026 04.09 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 1 Alex Marquez – Ducati Gresini, 1:56.

