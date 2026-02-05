LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Alex Marquez in vetta davanti a Di Giannantonio Bagnaia e Bezzecchi

Questa mattina a Sepang i piloti sono scesi in pista per il terzo giorno di test. Alex Marquez ha preso subito il comando, segnando il miglior tempo e mettendosi davanti a tutti, tra cui Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi. La sessione prosegue e i piloti cercano di migliorare i propri tempi tra un run e l’altro. Alle 06 ci sarà una pausa, poi si tornerà in pista per l’ultima parte della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.48 Ricordiamo che anche nel Day-3 ci sarà la pausa alle ore 06.00. Si tornerà in pista alle ore 06.20 per la seconda parte della giornata, quella che chiuderà i test di Sepang. 04.45 La pista si rianima. Tornano in pista Ogura, Fernandez, Acosta, Rina e Vinales. 04.42 Franco Morbidelli si lancia di nuovo, piazza il record nel T1, poi alza il ritmo nei settori successivi. Il pilota del team Pertamina VR46 ci riprova e anche nel 18° giro perde tutto nel T2. 04.39 Franco Morbidelli migliora e sale in quinta posizione in 1:57.130 a 728 millesimi da Alex Marquez che torna in azione.

