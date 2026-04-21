L’ambasciatore russo convocato dopo gli insulti di Solovyov a Meloni

Il ministro degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo presso la Farnesina in seguito alle dichiarazioni ritenute offensive di un conduttore televisivo russo nei confronti della presidente del Consiglio italiano. Le dichiarazioni sono state definite dal governo italiano gravissime e offensive. La convocazione dell’ambasciatore si è resa necessaria per chiarire la posizione ufficiale del governo italiano riguardo a quanto accaduto.