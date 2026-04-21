L’ambasciatore russo convocato dopo gli insulti di Solovyov a Meloni

Da linkiesta.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo presso la Farnesina in seguito alle dichiarazioni ritenute offensive di un conduttore televisivo russo nei confronti della presidente del Consiglio italiano. Le dichiarazioni sono state definite dal governo italiano gravissime e offensive. La convocazione dell’ambasciatore si è resa necessaria per chiarire la posizione ufficiale del governo italiano riguardo a quanto accaduto.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto convocare alla Farnesina l’ambasciatore russo, Aleksej Paramonov, dopo le «gravissime e offensive dichiarazioni» rivolte alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov. Secondo quanto reso noto dallo stesso Tajani, la convocazione è stata disposta per esprimere formali proteste nei confronti delle parole pronunciate nel programma “Full Contact”, dove Solovyov ha attaccato la premier con insulti e accuse personali, definendola tra l’altro «vergogna della razza umana» e «bestia naturale», oltre a rivolgerle ulteriori epiteti e critiche politiche.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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