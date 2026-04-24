Alessandro Nesta ha dichiarato di non aver mai considerato di tornare a lavorare con la Roma, squadra con cui ha giocato in passato. Ha inoltre affermato di provare timore nel pensare di allenare la Lazio. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista, in cui ha ribadito che non ha intenzione di cambiare squadra o di intraprendere un percorso con i biancocelesti. La sua posizione riguarda anche il rispetto per le due società romane.

Il confine del Tevere non si attraversa, nemmeno a carriera finita e con la giacca da allenatore indosso. Alessandro Nesta, bandiera della Lazio e icona del calcio mondiale, ha ribadito ai microfoni di DAZN il legame indissolubile con i colori biancocelesti, analizzando con onestà il rapporto con la città e la propria tifoseria. Cresciuto in un quartiere a forte trazione giallorossa, Nesta ricorda come la sua fede fosse un’eccezione domestica in una Cinecittà che batteva per altri colori. È proprio questa consapevolezza a definire il confronto storico con Francesco Totti. Sulla questione del primato nella Capitale, Nesta ha commentato con ironia: “Scherzando, potrei dire che mi sentivo più io il re, ma la realtà è che ognuno domina la propria sponda del fiume senza invadere l’altra.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Alessandro Nesta: “Io alla Roma? Mai. Ho persino paura di allenare la Lazio”

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