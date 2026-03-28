Nesta si schiera con Bastoni | Anche io ho simulato | è un ragazzo super

In vista dello spareggio di martedì contro la Bosnia, il difensore italiano ha dichiarato di aver simulato in passato, definendo il compagno di nazionale come un ragazzo eccezionale. La partita rappresenta un’occasione chiave per la qualificazione ai Mondiali, con la nazionale che si prepara a affrontare il confronto decisivo.

L’ Italia si gioca il tutto per tutto martedì nello spareggio contro la Bosnia, un match decisivo per l’accesso ai Mondiali. Alessandro Nesta, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il momento di tensione degli Azzurri, soffermandosi in particolare su Alessandro Bastoni. Nonostante le critiche per il recente episodio con la Juventus, il Campione del Mondo lo ha difeso apertamente: “ Gli hanno rotto le scatole, ma tutti hanno simulato, me compreso. La morale non gliela farò mai. È un ragazzo super, ci ha messo la faccia in una partita così importante “. Sotto il profilo tattico, Nesta ha espresso qualche riserva sull’impiego del difensore come perno centrale della difesa a tre, spiegando che “ magari perde un po’, a lui piace andare e stando in mezzo sfrutta meno le sue qualità per attaccare “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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