Durante un'intervista, un ex calciatore ha dichiarato di aver simulato molte volte durante la sua carriera e ha espresso ammirazione per un suo ex collega, definendolo

Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma Protti si racconta: «Da dieci mesi sono in lotta con questo avversario subdolo. Nazionale? Al tempo avevamo dei fuoriclasse che oggi mancano» Lotta Scudetto, Bergomi sicuro: «Il Napoli le può vincere tutte. Inter? Calhanoglu e Lautaro Martinez sono fondamentali» Torino, si muove la finanza internazionale: il dossier sul club rilancia lo scenario di una possibile accelerazione verso la vendita Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nesta si schiera: «Bastoni? Anche io ho simulato tantissime volte. La morale a lui non la farò mai, per me è super!»

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