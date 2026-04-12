LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | Fortunato protagonista nella mezza! Pioggia di medaglie azzurre argenti per uomini e donne Oro U20 uomini

Durante i Mondiali di marcia a squadre del 2026, si sono svolte le gare di mezza maratona con diversi atleti italiani tra i protagonisti. A circa 14 chilometri dal traguardo, il brasiliano Bonfim guidava la corsa, mentre l'italiano Fortunato si trovava in un gruppo di 14 atleti, posizionandosi al 24º posto a circa 37 minuti dall'inizio. La competizione ha visto numerose medaglie per gli atleti italiani, con due argenti e un oro nella categoria Under 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09: Si stacca l’azzurro Fortunato 17.05: Al km 14 il brasiliano Bonfim in testa, Fortunato nel gruppo di testa ora formato da 14 atleti, Cosi è 24mo a 37? 17.01: Yamanishi davanti, Fortunato tiene duro ed è fra i 17 di testa 16.57. Fortunato riaggancia il gruppo 16.56. Difficoltà per Fortunato che si stacca di qualche metro 16.51: Al km 10 Fortunato e Cosi nel gruppo di testa, Picchiottino ha circa 40 km di ritardo 16.45: Si stacca in fondo Picchiottino, così diventa difficile sperare nel risultato da podio a squadre 16.44: Bonfim davanti, Yamanishi al secondo posto. Azzurri un po’ indietro nel gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato protagonista nella mezza! Pioggia di medaglie azzurre, argenti per uomini e donne. Oro U20 uomini Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: pioggia di medaglie azzurre! Oro per le donne e le U20! Argenti per uomini e gli U20. Mezza maratona alle 16.05 Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga, Italia in corsa per il podio. Oro azzurro nell’U20 Atletica Italiana, Mattia Furlani vince il meeting di Ostrava con la misura di 8.30