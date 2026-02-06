Questa mattina a Modena, il titolare di un negozio è stato aggredito da due uomini durante una rapina. I ladri hanno preso il registratore di cassa e sono scappati, ma sono stati catturati poco dopo dalla polizia. L’uomo è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono gravi. Gli arrestati ora sono in attesa di essere ascoltati dal giudice.

Due arresti per rapina aggravata: questo il risultato dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata del 2 febbraio in un’attività commerciale della zona Buon Pastore, a Modena. Un cittadino italiano di 42 anni e un cittadino ghanese di 37 anni sono stati fermati dopo aver aggredito il titolare del negozio e aver sottratto il contenuto del registratore di cassa. Paura in un negozio a Modena L’intervento della Polizia e l’identificazione dei sospetti La cattura dopo il tentativo di fuga Le misure cautelari e la posizione degli indagati Paura in un negozio a Modena Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato l’intervento è scattato intorno alle 21. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per il titolare di un negozio a Modena, aggredito da due uomini durante una rapina: arrestati

Approfondimenti su Modena Rapina

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Cecina in relazione alla rapina avvenuta il 29 dicembre 2025 presso la filiale di San Vincenzo della 'Castagneto Banca 1910'.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Modena Rapina

Argomenti discussi: Furto all'Hotel Major: sparito il salvadanaio. La titolare: Da sei mesi è tornata la paura per lo spaccio; Paura in pizzeria: clienti minacciati da un 35enne con una spranga; Bari, la denuncia: Io inseguita e molestata: quanta paura al quartiere Libertà; Violenza, paura e ipocrisia istituzionale.

Paura per il titolare di un negozio a Modena, aggredito da due uomini durante una rapina: arrestatiDue uomini arrestati a Modena per rapina aggravata: aggredito il titolare di un negozio e sottratto il registratore di cassa. virgilio.it

Furto all'Hotel Major: sparito il salvadanaio. La titolare: Da sei mesi è tornata la paura per lo spaccioUna manciata di euro, niente di più, ma abbastanza per far scattare la denuncia e, soprattutto, per far riemergere la sensazione di insicurezza che da mesi attanaglia la zona. La titolare, che per ovv ... primocanale.it

VIA GANACETO, TENTATA RAPINA IN UN MINIMARKET Attimi di paura in un minimarket di via Ganaceto, a Modena: ieri sera un 30enne straniero ha minacciato con un coltello il titolare e un dipendente. I carabinieri lo hanno individuato e fermato poco dopo facebook